Xavi'den geleceğine dair çarpıcı açıklama!

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, geleceğiyle ilgili gelen bir soruyu yanıtladı.

Xavi yaptığı açıklamada, "Geçen yaptığım açıklamalardan sonra yönetim bana bir şey söylemedi. Kulüple ilişkimizde değişen bir durum yok. Ekonomik olarak çok iyi olmadığımızı söyledim. Kulüple birlikte yeni transferler için çalışıyoruz. Gelecek sezon umutlu olmaya ve şampiyonluklar kazanmaya çalışacağız." dedi.

"YÜZDE 100 BARÇA'DAYIM"

"Gelecek sezon yüzde 100 Barcelona'nın başında olacak mısın?" sorusuna genç teknik adam, "Kesinlikle. Benim için dünyanın en iyi kulübünde çalışmak bir onurdur. Birlikte şampiyonluklar kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.