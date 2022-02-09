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Spor

Xherdan Shaqiri, Chicago Fire'da

MLS ekiplerinden Chicago Fire, Fransa Ligue 1 takımlarından Olimpik Lyon'da forma giyen Xherdan Shaqiri'yi renklerine bağladı.

AA9 Şubat 2022 Çarşamba 22:16 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 22:16
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Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Chicago Fire, Fransız kulübü Olimpik Lyon'un kanat oyuncusu Xherdan Shaqiri'yi transfer etti.

Chicago Fire Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki Kosova asıllı İsviçreli milli futbolcu ile 2024 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandı.

Shaqiri'yi 2021 yazında renklerine bağlayan Olimpik Lyon ise transferin 7 milyon avro karşılığında gerçekleştiği bilgisini paylaştı.

Basel altyapısından yetişen Shaqiri, Bayern Münih, Inter, Stoke City ve Liverpool kulüplerinde de oynadı.

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