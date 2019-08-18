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Xherdan Shaqiri'den Galatasaray açıklaması

Liverpool'un İsviçreli futbolcusu Xherdan Shaqiri, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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İsviçre basınına konuşan Shaqiri, ''Galatasaray ve Monaco'dan sana teklifler olduğu söyleniyor, doğru mu?'' sorusuna yanıt verdi.
 
27 yaşındaki kanat oyuncusu, ''Bu haberler nereden çıkıyor hiç bilmiyorum. Söylediğiniz teklifler hakkında benim bir bilgim yok.'' sözlerini kullandı.
 
''DAHA ÇOK OYNAMAK İSTİYORUM, ÇÖZÜM YOLU BULACAĞIM''
 
Liverpool'dan ayrılabileceğinin de sinyellerini veren İsviçreli yıldız, ''Oynayamadığım için hayal kırıklığı yaşıyorum. Kimse yedek kulübesinde oturmayı sevmez. Daha çok oynamak istiyorum. Durumuma bakıp bir çözüm yolu bulmaya çalışacağım.'' şeklinde konuştu.
 
Shaqiri'nin ismi Stoke City'de oynarken de Galatasaray ile ciddi şekilde anılmış ancak futbolcu, Liverpool'a transfer olmayı tercih etmişti.
 
Bu sezon Premier Lig'de 2 maçta da forma şansı bulamayan Shaqiri, geçen sezon Liverpool ile toplam 30 maça çıkıp 6 gol ve 5 asist üretmişti.
 
(Sporx)

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