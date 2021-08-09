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Spor

Xherdan Shaqiri'nin yeni adresi belli oluyor

Fransa'nın önde gelen ekiplerinden Lyon'un adı sık sık Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Liverpool'lu Xherdan Shaqiri'ye teklifte bulunduğu öğrenildi.

9 Ağustos 2021 Pazartesi 23:22 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 23:22
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Transfer döneminde adı sık sık Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri'ye teklif var.

İngiliz basınından Mirror'ın Fransa'nın önde gelen yayın organı L'Equipe'e dayandırdığı haberde Lyon, Liverpool'dan ayrılması beklenen 29 yaşındaki futbolcu için teklifte bulundu. Yapılan teklifle alakalı net bir rakam belirtilmezken, teklifin 5 ila 7 milyon euro arası olduğu tahmin ediliyor.

2018'DEN BERİ LİVERPOOL'DA

Liverpool'a 2018 yılında katılan Shaqiri, İngiliz ekibiyle geçen sezon çıktığı toplam 22 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergiledi. İsviçre Milli Takımı ile EURO 2020'de de yer alan yıldız futbolcu milli takımımıza da gol atmıştı.

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