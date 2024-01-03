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Spor

''Ya kal ya git'' Michy Batshuayi için karar zamanı

Sezon başında Fenerbahçe'ye Edin Dzeko'nun gelmesi ile birlikte yedek kalan ve bu durumdan mutsuz olan Michy Batshuayi takımdan ayrılmak istiyordu. Ancak Belçikalı golcünün konu ile ilgili net bir karar vermemesi üzerine sarı lacivertli yönetim oyuncuyla toplantı gerçekleştirecek. İşte detaylar...

Takvim3 Ocak 2024 Çarşamba 12:59 - Güncelleme:
''Ya kal ya git'' Michy Batshuayi için karar zamanı
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Fenerbahçe'de Michy Batshuayi belirsizliği yaşanmaya devam ediyor. Son oynadığı maçta Kayserispor'a deplasmanda 3 gol atan Belçikalı yıldız buna karşın takımda yedek kalması nedeniyle oldukça huzursuz. Başkan Ali Koç'un bu hafta içinde Belçikalı yıldız ile bir görüşme yapacağı öğrenildi.

"KALMAK İSTERSEN SANA YER VAR"

Başkan Koç'un Batshuayi'ye "Kalmak istiyorsan Fenerbahçe'de sana yer var. Ama kulübede olduğun zaman huzursuz olacaksan bu takımı etkiler. Kesin kararını bize en kısa sürede bildir" mesajını vereceği belirtiliyor.

CİDDİ TEKLİFLER VAR

Batshuayi'ye hem ülkesi Belçika'dan hem de Fransa'dan ciddi teklifler var. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan Batshuayi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ancak Fenerbahçe'nin sözleşmeyi 1 yıl uzatma hakkı da bulunuyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Belçikalı golcü bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 20 maçta 8 gol attı, 3 de asist yaptı.

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