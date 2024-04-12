Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Beşiktaş, bu sezon yapılan yanlış transferler ve sakatlıklardan dolayı hayli sıkıntı çekti. Devre arasında kısıtlı vakti olan yeni Başkan Hasan Arat ve kurmayları Samet Aybaba ile Feyyaz Uçar, yaz transfer dönemini hareketli geçirecek.

Önce savunma hattını sağlama almak isteyen Kara Kartal, tercihini tecrübeden yana kullanacak. İki isim öne çıkmış durumda. Dortmund'un Alman yıldızı Mats Hummels ve Atletico Madrid'den Stefano Savic. 35'lik Hummels haziranda boşa çıkıyor. Atletico ile 1 yıl daha kontratı olan 33'lük Karadağlı Savic, devre arası gelmeye çok yaklaşmıştı. Savic ismi şu an ağır basan taraf.