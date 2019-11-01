Yabancı sayısı 5 yılda azalacak

SÜPER Lig’de 14 olan yabancı oyuncu sayısında indirim için geri sayım başladı. Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir önceki gün yaptığı açıklamada, “Süper Lig’de bazı takımlar 11 yabancı oyuncuyla maça çıkıyor. Bir plan program dahilinde bu sayıyı düşürmeyi planlıyoruz. Ama bunu bir günde değil, belli program içinde yapacağız. Bunu Kulüpler Birliği ile beraber yürütmeyi düşünüyoruz” demişti. Bu konuda çalışmaların devam ettiği ve yabancı sayısının kademeli olarak yarıya kadar indirilmesinin hedeflendiği kaydedildi. Öncelikle kulüplerin anlaşma yaptıkları isimlerle mağduriyet yaşamamasına dikkat edilecek. 5 yıllık bir süreçte sayı yavaş yavaş azaltılacak. İlk olarak 14 olan yabancı oyuncu sayısı 12’ye çekilecek. Ardından sayı 10’a düşecek. Plan dahilinde lejyoner sayısında düşüş devam edecek ve 9, 8, 7 olarak neticelendirilecek. Böylece Türk oyuncular 5 yılın ardından daha fazla forma giyme şansı yakalamış olacaklar.