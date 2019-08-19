'Yabancı sayısı 8’e indirilmeli'

NTV’de yayınlanan ‘%100 Futbol’ programına konuk olan deneyimli hoca, “Şu anda 14 yabancıyı almışlar, hadi kaldır diyemezsiniz. 14 yabancıyı Avrupa’da kullanabilirsiniz ama Türkiye’de mesela önce 10 oynayacak, sonraki sene 9’a, sonraki sene 8’e indireceksiniz. Türk oyuncuların rakamları yükselir diyorlar. Deniz Türüç kaça gitti? 2-3’e... Dışarıdan bir yabancıyı 5-6’ya alırsınız” dedi. Altyapının önemine de değinen Güneş, “Biz bahçede olan çiçeği yetiştirmek yerine dağdakini götürüyoruz. Bahçedekini bakıp yetiştirmek lazım. Bakıyorum, şimdi Avrupa’ya patır patır genç oyuncu gönderiyoruz” diye konuştu.