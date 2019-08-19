27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5926
  • 6,2113
  • 270.76
  • 95734.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

'Yabancı sayısı 8’e indirilmeli'

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, ligdeki yabancı oyuncu sayısının kademeli olarak düşürülmesi gerektiğini söyledi.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

NTV’de yayınlanan ‘%100 Futbol’ programına konuk olan deneyimli hoca, “Şu anda 14 yabancıyı almışlar, hadi kaldır diyemezsiniz. 14 yabancıyı Avrupa’da kullanabilirsiniz ama Türkiye’de mesela önce 10 oynayacak, sonraki sene 9’a, sonraki sene 8’e indireceksiniz. Türk oyuncuların rakamları yükselir diyorlar. Deniz Türüç kaça gitti? 2-3’e... Dışarıdan bir yabancıyı 5-6’ya alırsınız” dedi. Altyapının önemine de değinen Güneş, “Biz bahçede olan çiçeği yetiştirmek yerine dağdakini götürüyoruz. Bahçedekini bakıp yetiştirmek lazım. Bakıyorum, şimdi Avrupa’ya patır patır genç oyuncu gönderiyoruz” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu´ndan akla ziyan Doğu Akdeniz açıklaması: Doğu Akdeniz´de bir tek Türkiye yok

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yılın en büyük indirimi açıklandı: İşte kampanyalar...

Yılın en büyük indirimi açıklandı: İşte kampanyalar...

Hem ekonomik hem zaman tasarrufu sağlıyor

Hem ekonomik hem zaman tasarrufu sağlıyor

Kamyonetin üzerindeki yazı dikkat çekti

Kamyonetin üzerindeki yazı dikkat çekti

Taksim'de hareketli dakikalar! Polis durdurmak için silah çekti

Taksim'de hareketli dakikalar! Polis durdurmak için silah çekti

Ege'de 4 ilçede orman yangını

Ege'de 4 ilçede orman yangını

'Bir zamanlar uçtukları yerlerde yeniden uçmaya başladılar'

'Bir zamanlar uçtukları yerlerde yeniden uçmaya başladılar'

PKK'dan hain tuzak: EYP sivil aracın geçişi sırasında patladı

PKK'dan hain tuzak: EYP sivil aracın geçişi sırasında patladı

'Nükleer cephanelikleri dikkate alınmalı'

'Nükleer cephanelikleri dikkate alınmalı'
 

POPÜLER HABERLER

İtalya´da korkutan görüntü! Gökyüzünü böyle aydınlattı

İtalya´da korkutan görüntü! Gökyüzünü böyle aydınlattı

Yılın en büyük indirimi açıklandı: Otomobil markaları ağustos ayına iddialı kampanyalar hazırladı

Yılın en büyük indirimi açıklandı: Otomobil markaları ağustos ayına iddialı kampanyalar hazırladı

Onlar gökyüzünün ihtiyar delikanlıları: Hedef 90!

Onlar gökyüzünün ihtiyar delikanlıları: Hedef 90!

Afganistan'da düğün salonundaki patlama: 63 ölü, 182 kişi yaralı

Afganistan'da düğün salonundaki patlama: 63 ölü, 182 kişi yaralı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA