İlk olarak Andorra ve Moldova maçlarını değerlendiren Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Bu maçlardan en iyi sonuçları alıp Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz. Her maç önemli kazanılması gerekiyor. Anadolu'da başlayan yürüyüşümüz İstanbul'da devam edecek. Konya ve Eskişehir'deki taraftarların artarak İstanbul'a gelmesini bekliyorum. Herkesi kırmızı-beyaz formasıyla maça bekliyorum. Her takım önemli. Ama bu Milli Takım. Samimi duygularla, sahada oyuncularla bütünleşerek tribünde olmalarını bekliyorum. Oynanan futbolun ne kadar sevildiğini ve saygı değer olduğunu herkese gösterilmesini bekliyorum." dedi.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI, DÜNYA KUPASI'NA KATILMAYI KOLAYLAŞTIRIR"

"Başarmak ve paylaşmak istiyoruz." istiyoruz diyen Güneş şöyle devam etti, "Ne yapacaksak bunu birlikte yapmak istiyoruz. Karşılıklı etkileşimler olacaktır. Ortak hayalleri hayata geçirme anlaşıyı içerisinde bir umut verdiğimizi düşünüyorum. Bu umudu mutluluğa çevirmek istiyoruz. Yeni bir dönem, yeni bir heyecan yeni duygularla başlamalı. Oyuncularımızın bir kısmı bizimle olmayacak. Bazıları sakat: Okay'ın (Yokuşlu) durumu biraz hassas. Büyük ihtimalle oynama ihtimali az. Kadroya çağrılmayan bir çok oyuncu var. Ozan, Abdulkadir gibi oyuncular sakatlıkları var. Olumsuzluk olursa bazı oyuncuları değiştireceğiz. Futbolcularımızla bir ekip havası oluşturudğumuzu düşünüyorum. Herkesin beklediği sorumluluğu birlikte alacağız. Avrupa Şampiyonası'na katılırsak, önümüzdeki Dünya Kupası'na katılmayı daha kolay hale getirebilir. Belki de 10 yılın takımını yapmak kolaylaşacak."

"Bilgimiz, birikimimiz, heyecanımız, kalitemiz var." sözleriyle başarı için çaba göstermeleri gerektiğine vurgu yapan tecrübeli teknik adam, "İyi düşünüyoruz. Mevcut olan durumu, bir bahçeye gerekli önem vererek daha iyi hale getirmek gibi, daha iyi hale getirmeliyiz. Bunun için başta ben olmak üzere ekibimiz çalışıyoruz. Her zaman bahçeden meyve almayı beklemek değil, bakım gerekiyor. " ifadelerini kullandı.

"FRANSA İLE FİNAL MAÇINA ÇIKACAĞIZ"

Andorra ile oynayacağımız maçta rakibin durumuna bakmadan sahada yer alacaklarını belirten Güneş, "Cumartesi günkü maçta rakipten güçlü olmamız bir yana, en güzel bir takım için orada olacağız. Nasılsa 'kazanırız' duygu ve düşüncesini ne taraftarda ne de takımda görmek istiyorum. Kendi oyunumuzu en üst seviyede oynayacağız. İnşallah herkesin beklediği ve bizim de düşündüğümüz bir başarı yakalarız. Andorra daha zayıf, Moldova daha güçlü; ama her iki maçı da kazanmadan gidemeyiz. Arkasından Kosova'yı geçip, Fransa'yla final maçına çıkacağız." dedi.

Stoper bölgesindeki oyuncuların çokluğunun sorulması üzerine ise Güneş şu ifadeleri kullandı;

"Elimizde bazı mevkilerde iyi oyuncular var. Defansta ta böyle. Sadece Ozan Kabak, maçta şans verilmeyen oyuncumuz. Elimizdeki en ideal 11'le çıkacağız. Mutlaka maçı kazanmaya dönük olacaktır. Henüz bütün oyuncuları görmedim. Gelenlerden bir kaçında ufak tefek sakatlıklar var. Belki Cumartesi-Salı değişik oyuncular oynatabiliriz. Stopere baktığımızda Kaan ve Merih daha çok oynadı. Çağlar son maçlarda oynamaya başladı. Bu bizim için sevindirici. Takım içinde bir çalışma içinde göreceğiz. Hüseyin ve Mert Müldür, Milli Takımda oynadığı için elimizde tuttuk. Yeterki fazla eleman olsun. İyi oynasınlar. Bu maçlarda devamlı oynayanlar sonraki finallerde değişerek oynayabilirler. Şu anda stoperde bir sıkıntımız yok."

"HAKEM KONUSU ESKİDEN BERİ TARTIŞILIYOR"

Hakemlerin tartışılması konusunun sorulması üzerine de Şenol Güneş, "Hakemler, hepimizin, kulüp, medyanın eleştirisine girer ama oyuncularımıza söylediğimiz şey, sadece orada milli takım oyuncusu değilsiniz. Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Uğurcan Çakır, Abdulkadir Çakır, kulüp takımlarında da Milli Takım oyuncususunuz. Hakem konusu tartışmaya açık, yeni bir şey değil, eskiden beri olan bir şey. Günah keçisi olarak gösterilmelerini doğru bulmuyorum. Dünku maç da (Fenerbahçe-Trabzonspor) hakem de güzeldi. Bir eseri ortaya çıkaran oyuncular ve hakemdir. Sadece onlar değil, tribündeki seyircilerdir. Fenerbahçe'nin ağırlaması mükemmeldi. İzlediğim maçlar içinde en iyisiydi. Herkes oynamaya çalıştı, bir pozisyon vardı Sosa ile Ozan arasında. Bir yanlış anlaşılma vardı. Sonra olay tatlıya bağlandı. Güzel oyun olunca hakem de aklınıza gelmiyor." diye konuştu.

VAR SİSTEMİ

VAR Sistemi içinse Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Tartışmalar hep olacak. Zaman zaman kendi tarafınıza farklı, karşı tarafa farklı olgu içerisinde bakıyoruz. Çok olumsuz bakmıyorum. Hakemlerin hemen hepsinin korkuları, endişeleri var. Hiçbirimizin birbirimizden farkı yok. Dün sahaya çıktığında Fırat Aydınus çok güzel yönetti. Kendine güvenliydi, gördüğünü çalmaya çalıştı. Biz bir futbol ailesinin parçalarıyız. VAR sisteminde gördüğüm şey, kararlar bazen hakikaten uzuyor. Hepimizin hayatında bazı hatalar oluyor. Hakemleri korumak bana düşmez ama gördüklerini çalsınlar. Oynanan oyuna daha katkı yaparlar. Hakem, dün oyunu kesmedi. Lille maçında faul, faul, faul... Hakemin hatalı olduğunu düşünüyorum. Tottenham ve Fenerbahçe-Trabzon maçları daha güzeldi. Görevimiz ne olursa olsun hepimiz zevk almak istiyorum. Hakemler geçmişten bu yana bu işin içinde, en çok konuşulan kesim olmuştur." ifadelerini kullandı.

"RAKİBİMİZ İZLANDA"

Euro 2020 grubunu değerlendirmesi istenen Güneş şöyle konuştu, "Ne olursa olsun Fransa, dünya şampiyonu. Asıl rakibimiz İzlanda'ydı. İzlanda ile berabere kalsak veya yenseydik; çıkardık. Futbolda sonuçların garantisi yok. Kazandığımız zaman Fransa'yı otomatikmen geçeriz. Düşünmediğmiz bir iş çıkar. Öncelikle ilk 3 maçımız önemli. Kağıt üstünde bu grupta 1. favori takım Fransa. İzlanda bizi yenerek yarışa ortak oldu. Kendi sahamızda Fransa'ya kaybetsek bile İzlanda'yı yenersek gruptan çıkacağız. Fransa, Türkiye, İzlanda sıralaması benim için değişmedi."

"MİLLİ TAKIM İÇİN UĞURCAN ÖNDE"

Milli takımdaki kalecilerin durumunun sorulması üzerine ise tecrübeli teknik adam, "Bizim için 4 kaleci var. Uğurcan şu anda herkesten daha önde. Sezon başında bir iki maçta hata yaptı ama sonra kendine geldi. Uğurcan ve Gökhan geleceğe dönük daha iyi. Uğurcan geleceğe yönelik üst seviyede gözüküyor. Kısa zamanda çok daha başarılı olacak. Sıralamamızda daha öne Mert'in bir avantajı vardı. Geçen sene takım olgusu içinde daha az gol yemişti, şu anda biraz daha fazla gol yedi. Şu anda form grafiği olarak Uğurcan daha önde görünüyor." yanıtını verdi.

Milli Takıma Galatasaray'dan futbolcu almadığı için eleştirildiğini kaydeden Güneş, "Emre Taşdemir almıştım ama sakatlığından ne zaman çıkacağı da belli değil. Haklı eleştiri ama yapacak bir şey de yok. Eskiden çok aldık diye eleştiriliyorduk. 4 büyükler daha önce Milli Takıma daha fazla oynuncu gönderiyordu, şu anda elimizdeki bir çok oyuncunun büyük bir kısmı yurtdışından gelen var, ama diğer kulüplerimizden çıkan oyuncular Avrupa'ya gidebiliyor. Daha üretimi sağlıklı hale getiremedik. Şu anda hiçbir oyuncu Galatasaray'dan almadık, şu anda elimizdeki ihtiyaçlara göre alıyoruz. Şu takımda oynuyor diye almıyoruz. Geçmişte çok fazla aldığımız için eleştirildik, şimdi almadığımız için eleştiriliyoruz. Yabancı oyuncu sayısının fazla olduğunu daha önce de söylemiştim. Ne zaman Avrupa Birliği'ne tam olarak gireriz, o zaman kabul edilebilir. Sayının biraz daha aşağı düşmesinde yarar görüyorum. Kaç olacaksa, tamamen kapansın veya açılsın değil; bir düzenleme getirilsin. En azından Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Galatasaray, 2-3 Türk futbolcu izlersek keyif alırız." ifadelerini kullandı.

"FALCAO'NUN GELMESİ BAŞLI BAŞINA BAŞARIDIR"

Falcao'nun gelmesinin başlı başına bir başarı olduğunu vurgulayan Şenol Güneş, "Belki olağanüstü işler yapar, Türk futboluna örnek olur: Tam tersi de olabilir. Önemli olan bizim oyuncuların ne aldığı, onu izlerken kendilerine ne kattığı. Bu değerleri kendi oyuncumuza vermemiz lazım. Aldığımız bir çok oyuncuyu bir süre sonra sıkıntılı gönderiyoruz. Ekonomimizi ve ödemelerimizi daha dikkatli yapmamız lazım, bu benim görevim değil ama Türk futbolsever olarak üzülüyorum. Falcao'nun da değeri yüksek mutlaka ama biz Avrupa'nın yaptığı gibi genç oyuncuyu alıp yatırım yapıp, pazarlamıyoruz. Türkiye'den Ozan'ı, Yusuf'u alıyorlar, bunları 15-20'ye alıp, daha fazla rakamlara satmak için alıyorlar. Biz tam tersini yapıyoruz. Fatih Hoca da geçen de söyledi, PSG ve Real Madrid'in futbola bakış açıları farklı. Avrupa'daki büyük dev kulüplerin oyuncularıyla dev kulüpleriyle yarışmaya çalışıyoruz. Marka değeri oyuncuların ligimize gelmesi güzel. Radamel Falcao'nun Galatasaray'a gelmesi bir başarıdır. Önemli olan ülkemize gelen yıldız isimlerden futbolcularımızın ne aldığı." yorumlarını yaptı.