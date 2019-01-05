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Yacine Brahimi, Fener'e doğru

Portekiz basını sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Cezayirli star Sarı-Lacivertli ekip ile görüştüğünü ancak Milan, Everton ve Lazio’nun da devrede olduğunu yazdı.

  • StarSpor
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SADIK Çiftpınar ile transferin startını veren Fenerbahçe hedefini büyüttü. Rotayı Avrupa pazarına çeviren Sarı-Lacivertli kulübün, Porto’da forma giyen Yacine Brahimi ile ilk büyük bombasını patlatmayı hedeflediği ileri sürüldü. Portekiz’de yayımlanan Record Gazetesi’nde yer alan habere göre Porto, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan sol kanat oyuncusunu devre arası elden çıkarmak istiyor.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Cezayirli süperstar için Everton, West Ham United, Milan, Roma ve Lazio gibi kulüplerin ismi geçse de Fener’in bu oyuncu için istekli olduğu belirtildi. Güçlü bir kadro kurmak için kaliteli oyuncular almak isteyen Kanarya’nın 28 yaşındaki oyuncu için önce menajeriyle, sonra da kulübüyle görüşmeler yaptığı kaydedildi. Piyasa değeri 20 milyon euro olan Brahimi için Fener satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı ifade edildi.

G.SARAY’A KARŞI OYNAMIŞTI

Porto’nun Brahimi’yi sezon sonunda bedavaya elden çıkarmamak için kiralama formülüne sıcak bakabileceği kaydediliyor. 2014-15 sezonu başında Porto’ya katılan ve BBC’nin 2014 yılında Afrika’da yılın futbolcusu seçtiği Brahimi, bu sezon Galatasaray’a karşı da Şampiyonlar Ligi’nde forma giymişti. 15’i ligde olmak üzere bu sezon 24 karşılaşmaya çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 5 gol atarken, performansına 2 de asist ekledi.

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