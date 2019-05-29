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Yacine Brahimi'ye şu ana kadarki en iyi teklifi Fenerbahçe yaptı

Damien Comolli, Brahimi ve menajeriyle bir araya gelerek kulübün resmi teklifini iletti.

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Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak için müthiş bir transfer harekatına başlayan Fenerbahçe durmuyor. Edin Dzeko ve Max Kruse gibi iki önemli yıldıza teklif yapan Sarı- Lacivertliler bu kez de Yacine Brahimi ile masaya oturdu. Cezayirli kanat oyuncusunun Porto ile sözleşmesi sona erdi.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞME YAPTILAR

SPORTİF direktör Damien Comolli'nin Brahimi ve menajeriyle bir araya gelerek resmi teklif yaptığı öğrenildi. Comolli'nin 29 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık sözleşme önerdiği de gelen bilgiler arasında.

YILLIK MAAŞ 3.5 MİLYON EURO!

Fenerbahçe yönetiminin bonservisi elinde olduğu için Yacine Brahimi'ye 2 milyon Euro imza parası teklif ettiği belirtiliyor. Cezayirli yıldıza yıllık maaş önerisinin ise 3.5 milyon Euro olduğu ifade ediliyor.

EN İYİ TEKLİF F.BAHÇE'DEN

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin yanı sıra Arap ve Çin kulüplerinin de ısrarla istediği Brahimi düşünmek için süre istedi. Ancak maddi olarak en iyi teklifin Fenerbahçe'den geldiği belirtiliyor.

(Takvim)

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