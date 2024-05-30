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Spor

Yahyalıspor'da Mehmet Susamış dönemi sona erdi

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Yahyalıspor'da Teknik Direktör Mehmet Susamış, takımdan ayrıldığını duyurdu.

IHA30 Mayıs 2024 Perşembe 09:42 - Güncelleme:
Yahyalıspor'da Mehmet Susamış dönemi sona erdi
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2023-2024 sezonunda rakipleri tek tek geçerek şampiyon olan Yahyalspor, 2024-2025 sezonuna Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek. Bu sezonun tamamlanmasının ardından Yahyalıspor'da ilk ayrılık yaşandı. Yeşil beyazlı takımı şampiyonluğa taşıyan tecrübeli Teknik Direktör Mehmet Susamış yönetim ile yaptığı görüşme sonrası görevinden ayrıldı.

Tecrübeli ve başarılı Teknik Direktör Mehmet Susamış, yaptığı açıklamada, "İki yıldır görev yaptığım Yahyalıspor'dan bugün itibariyle ayrılmış durumdayım. Görev yaptığım süre içerisinde Kayseri Süper Amatör Küme şampiyonu olarak Bölgesel Amatör Lige çıkan Yahyalıspor'da Kulüp Başkanı Mehmet Eder ve yönetici Yunus Emre Demirel, her zaman yanımda ve arkamda olmuştur. Allah kendilerinden razı olsun, teşekkür ederim. Bölgesel Amatör Lig'de Yahyalıspor'a başarılar diliyorum" dedi.

  • Yahyalıspor
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