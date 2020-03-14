Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anderson Talisca'nın gol attığı ve siyah-beyazlıların 1-0 kazandığı 2016/2017 sezonundaki derbiye gönderme yapıldı.
Seri olarak Galatasaray deplasmanında aldığı galibiyetlerden anları paylaşan Beşiktaş'ın son gönderisine Anderson Talisca'dan cevap geldi.
"YAKINDA DÖNECEĞİM"
Instagram üzerinden Beşiktaş'ın paylaşımına cevap veren Talisca; "Sizi seviyorum, yakında döneceğim" dedi.
Brezilyalı futbolcu, daha sonra bu yorumunu sildi. Talisca'nın paylaşımı sponrası siyah beyazlı taraftarlar büyük heyecan yaşadı.