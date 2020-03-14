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Spor

Talisca'dan mesaj var! ''Yakında döneceğim''

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı derbi paylaşımına cevap veren Anderson Talisca, Siyah-Beyazlı camiaya mesaj gönderdi. Talisca, daha sonra bu paylaşımını sildi.

14 Mart 2020 Cumartesi 21:17 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 21:17
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Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anderson Talisca'nın gol attığı ve siyah-beyazlıların 1-0 kazandığı 2016/2017 sezonundaki derbiye gönderme yapıldı.

Seri olarak Galatasaray deplasmanında aldığı galibiyetlerden anları paylaşan Beşiktaş'ın son gönderisine Anderson Talisca'dan cevap geldi.

"YAKINDA DÖNECEĞİM"

Instagram üzerinden Beşiktaş'ın paylaşımına cevap veren Talisca; "Sizi seviyorum, yakında döneceğim" dedi.

Brezilyalı futbolcu, daha sonra bu yorumunu sildi. Talisca'nın paylaşımı sponrası siyah beyazlı taraftarlar büyük heyecan yaşadı.

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