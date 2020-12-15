Yalçın Koşukavak, Denizlispor'da ilk idmanına çıktı

DHA 15 Aralık 2020 Salı 17:54 - Güncelleme: 15 Aralık 2020 Salı 17:54

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Yalçın Koşukavak, takımıyla ilk antrenmana çıkarken, "Bugüne kadarki kariyerimde zor işler aldım. Ateşten gömlek giydiğimi düşünmüyorum" dedi. Futbolcularla tanışan Koşukavak, idman öncesi oyuncularına kısa bir konuşma yaptı. Yaklaşık 1.5 saat süren idmanda pas ve dar alanda top kapma çalışmaları yapıldı. Antrenman sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Koşukavak, görevlerinin zor olduğunu ancak başarıya ulaşmak için yoğun gayret göstereceklerini belirtti.

Hafta sonu lider Aytemiz Alanyaspor’u ağırlayacaklarını ifade eden Koşukavak, "Bugüne kadar kariyerimde zor işlerden Allah'a şükür yüzümün akıyla çıktım. Şimdi burada bir iş var ve zor. 6 puanımız var. Ligin bu tarafına kadar kredi kaybedilmiş. Her geçen hafta ligin boyu kısaldıkça kredi anlamında tehdit oluşuyor. Olumlu şeylere odaklanmalı ve başarılı olmalıyız. Oyuncularımızla bir toplantı yaptım. Yarından itibaren derinlemesine Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edeceğiz. Alanya lig başından beri fark yaratan bir takım. Güçlü bir A planları var. Süremiz kısa. İyi hazırlanıp sahada kendimizi göstermek istiyoruz" dedi.

Süper Lig'de zorluk seviyesi yüksek maçların oynandığını dile getiren Koşukavak, "Biz kendi gücümüz ve oyuncu kalitemiz doğrultusunda sahaya bir akıl getirmeye çalışacağız. Buna ihtiyacımız var. Mevcut şartları en iyi şekilde lehimize çevirmek için taktiksel ve psikolojik olarak ne gerekiyorsak yapacağız. Ateşten gömlek giydiğimi düşünmüyorum. Risk var. Risk almıyorsanız risk alıyorsunuz. O zaman varlığınızı hissettiremiyorsunuz. Ben daha önce de buna benzer riskler aldım" diye konuştu.