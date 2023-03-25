Yalçın Koşukavak: Hedefimiz Play-off'a kalmak

Manisa FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, oynadıkları Altay maçının ardından, "Oynaması zor bir maçtı. Kazandığımız için mutluyuz. Umarım Manisa FK'yı play-off potasının içerisine sokarız" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Manisa FK, deplasmanda Altay'ı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Manisa FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "İki takım için de kritik bir maçtı. Altay, uzun süredir iç sahada oynamıyordu. Bizim açımızdan da geçen haftaki Eyüpspor mağlubiyeti play-off barajında kalmamız açısından önemliydi. Ligin boyu kısaldıkça bu tür maçların zorluk derecesi yüksek oluyor. Altay, tüm planını top rakipteyken baskıyla kazanma üzerine yapıyor. Bugüne kadar attıkları gollerin yüzde 58'ini duran toptan atmışlar. Oynamak yerine uzun top ve duran topu tercih ediyorlar. Tabii böyle takımları savunmakta güçlük çekiyorsunuz. 1980'lerin İngiltere'si gibi top sürekli havada. Oynaması zor bir maçtı. Kazandığımız için mutluyuz. Umarım Manisa FK'yı play-off potasının içerisine sokarız" şeklinde konuştu.