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Spor

Yalçın Koşukavak: Hedefimiz Play-off'a kalmak

Spor Toto 1. lig 28. haftasında Altay deplasmanına konuk olan Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak 3-1 kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA25 Mart 2023 Cumartesi 19:19 - Güncelleme:
Yalçın Koşukavak: Hedefimiz Play-off'a kalmak
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Manisa FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, oynadıkları Altay maçının ardından, "Oynaması zor bir maçtı. Kazandığımız için mutluyuz. Umarım Manisa FK'yı play-off potasının içerisine sokarız" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Manisa FK, deplasmanda Altay'ı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Manisa FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "İki takım için de kritik bir maçtı. Altay, uzun süredir iç sahada oynamıyordu. Bizim açımızdan da geçen haftaki Eyüpspor mağlubiyeti play-off barajında kalmamız açısından önemliydi. Ligin boyu kısaldıkça bu tür maçların zorluk derecesi yüksek oluyor. Altay, tüm planını top rakipteyken baskıyla kazanma üzerine yapıyor. Bugüne kadar attıkları gollerin yüzde 58'ini duran toptan atmışlar. Oynamak yerine uzun top ve duran topu tercih ediyorlar. Tabii böyle takımları savunmakta güçlük çekiyorsunuz. 1980'lerin İngiltere'si gibi top sürekli havada. Oynaması zor bir maçtı. Kazandığımız için mutluyuz. Umarım Manisa FK'yı play-off potasının içerisine sokarız" şeklinde konuştu.

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