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Spor

Yalçın Koşukavak istifa ettiğini açıkladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, görevi bıraktı.

3 Aralık 2024 Salı 22:39 - Güncelleme:
Yalçın Koşukavak istifa ettiğini açıkladı
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Trendyol 1. Lig ekibi Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, görevinden istifa etti.

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Nesine 3. Lig ekibi Muşspor'a sahasında bugün 3-2 yenilerek elenen Iğdır FK, Yalçın Koşukavak ile ilgili açıklamada bulundu.

Iğdır temsilcisinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda "Teknik direktörümüz Yalçın Koşukavak, Muşspor maçı sonrası yönetimimize istifasını sunmuştur. Yönetim kurulumuz yapmış olduğu değerlendirme sonucunda Koşukavak'ın istifasını kabul etmiştir. Yalçın Koşukavak ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

  • Yalçın Koşukavak
  • Iğdır FK
  • 1.Lig

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