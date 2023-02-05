Yalçın Koşukavak: Oyuncularıma 3 günde bana verdikleri cevap için teşekkür ediyorum

Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında rakipleri Yılport Samsunpor'un son haftaların formda ekiplerinden biri olduğunu belirterek, kendisinin Manisa FK başında ilk maçı olmasına rağmen ligin liderine karşı iyi bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

Manisa FK'nın başında müsabakaya 3 günde hazırlandığını hatırlatan Koşukavak, kısa sürede beklentilerine yanıt veren oyuncularına teşekkür etti.

Koşukavak, şöyle konuştu:

"Üstünü çizmek gerekirse 3 günde bana verdikleri cevap, sahadaki enerji ve motivasyonları için oyuncularıma teşekkür ediyorum. Maçta oyun başlar başlamaz biraz zorlandık sonra oyuna ortak olduk. Gelgiti çok olan bir maç oldu. Rakibimiz son 2-3 maçından farklı bir oyun dizilimiyle karşımıza çıktı. Skoru bulduktan sonra 3-4-3'e döndüler. İki taraf da maçı kazanabilirdi, sonuçta 1 puan aldık ama bu kısa zaman için kar gözükebilir. Ben ve ekip arkadaşlarım, Manisa FK'nin ilerleyen zamanda bu ligin iyi takımlarından olması anlamında elimizden gelen her şeyi yapacağız."