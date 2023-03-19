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Spor

Yalçın Koşukavak: ''Şeker gibi maç yönetti Burak Şeker''

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında oynanan Manisa FK - Eyüpspor maçının ardından ev sahibi takımın Yalçın Koşukavak açıklamalarda bulundu ve karşılaşmanın hakemi Burak Şeker'i başarılı yönetiminden dolayı tebrik etti.

19 Mart 2023 Pazar 17:26 - Güncelleme:
Yalçın Koşukavak: ''Şeker gibi maç yönetti Burak Şeker''
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Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında konuğu Eyüpspor'a 1-0 mağlup olan Manisa FK'nin teknik direktörü Yalçın Koşukavak, müsabakada kaybetmeyi hak etmediklerini söyledi.

Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yaşadıkları kayıptan dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Sahadaki oyunun hakkı bu değildi. İlk yarıda baskımız sonucu kazandığımız toplarda skoru bulmamız lazımdı ancak bir türlü skoru bulamadık." dedi.

İkinci yarı ise baskılı oynadıkları dakikalarda duran top organizasyonunda kalelerinde golü gördüklerini hatırlatan Koşukavak, "Kornerden kolay bir golle maçı kaybettik. Sadece maçı kaybettik ama yenilmedik. Play-off'a kalmak için bundan sonraki maçlarda elimizden geleni yapacağız. Maçın hakemimin de tebrik ederim. 'Şeker' gibi maç yönetti. Burak Şeker." diye konuştu.

  • Yalçın Koşukavak
  • Eyüpspor
  • Manisa FK

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