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Spor

Yalçın Koşukavak'ın yeni takımı belli oluyor

Teknik direktör arayışlarında sona gelen Bucaspor'un Yalçın Koşukavak'la görüştüğü ve tecrübeli hocayı ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

DHA14 Temmuz 2022 Perşembe 13:04 - Güncelleme:
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Bucaspor 1928, teknik direktör arayışlarında sona geldi. Yeni sezona iddialı girmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerin deneyimli çalıştırıcı Yalçın Koşukavak'la görüştüğü öğrenildi. Yusuf Şimşek'le de temasa geçen ancak el sıkışamayan yönetimin Yalçın Koşukavak'ı ikna etmeye çalıştığı kaydedildi.

Teknik direktörlük kariyerine Karacabey Belediyespor'da başlayan 49 yaşındaki Koşukavak, Altay, İstanbulspor, Gaziantep Futbol Kulübü, Bursaspor, Denizlispor ve Kayserispor'da görev yaptı. Koşukavak, Denizlispor ve Kayserispor'da Süper Lig tecrübesi de yaşadı. Ayrıca Yalçın Koşukavak, 2016-17 sezonunda İstanbulspor'u 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğa taşıyan isim oldu.

  • Yalçın Koşukavak
  • Bucaspor
  • Yusuf Şimşek

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