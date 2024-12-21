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Spor

Yalovaspor evinde farklı kazandı

ürkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Yalovaspor Basketbol, konuk ettiği Mersin Spor'u 93-60 yendi.

21 Aralık 2024 Cumartesi 18:55 - Güncelleme:
Yalovaspor evinde farklı kazandı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Yalovaspor Basketbol ile Mersinspor karşı karşıya geldi.

Yalovaspor Basketbol, konuk ettiği Mersin Spor'u 93-60 yendi. Salon: 90. Yıl

Hakemler: Can Mavisu, Alper Altuğ Köselerli, Musa Kazım Çetin

Yalovaspor Basketbol: McConico 16, Johnson 9, Kadir Bayram 6, Krampelj 30, Nichols 17, Hill, Boran Güler 5, Paterka 2, Egemen Güven 8, Ege Özçelik, Sherfield, Melih Kapucu

Mersin Spor: Olaseni 4, Cobbs 7, Cruz 13, Kairys 1, Canberk Kuş 6, Pineiro 11, Emre Tanışan, Kartal Özmızrak 13, Berkay Sinirlioğlu, Simmons 3, Deniz Kılıçlı 2, Tevfik Akdamar

1. Periyot: 21-12

Devre: 35-24

3. Periyot: 61-39

  • Yalovaspor
  • Mersin Spor
  • Basketbol Süper Lig

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