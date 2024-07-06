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Spor

Yam Madar'ın Alman devine imza atıyor!

Fenerbahçe ile yolları ayrılan Yam Madar, Alman devi Bayern Münih'e imza atmak üzere.

6 Temmuz 2024 Cumartesi 19:36 - Güncelleme:
Yam Madar'ın Alman devine imza atıyor!
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Fenerbahçe'den ayrılan Yam Madar'ın yeni adresi belli oldu.

Fenerbahçe Beko'dan ayrılan İsrailli oyun kurucu Yam Madar, Bayern Münih'e transfer olmak üzere.

İsrail basınında yer alan habere göre; Leandro Bolmaro ile yollarını ayıran Bayern Münih, serbest statüde bulunan Yam Madar ile anlaşmaya vardı.

Habere göre; İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile de görüşmelerde bulunan Madar, Bayern Münih'e imza atmaya bir adım uzaklıkta.

Geçtiğimiz sezon Partizan'dan Fenerbahçe'ye transfer olan 24 yaşındaki Madar, 4.6 sayı, 1.2 ribaunt ve 2.1 asist ile oynamıştı.

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