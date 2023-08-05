Yamaç Paraşütü Dünya Kupası sona erdi

Dünya Yamaç Paraşütü ile Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen yarışlar sonunda, genel klasmanda birinciliği Birleşik Krallık'tan Stan Radzikowski, ikinciliği Almanya'dan Ferdinand Vogel, üçüncülüğü ise Çek sporcu Petr Kostrhun elde etti.

Kadın pilotlar klasmanında birinci ABD'li Alexia Fischer, ikinci ABD'li Jenny O'neil, üçüncü de İtalyan Silvia Buzzı Ferraris oldu.

Kulüpler kategorisinde ise Jack Jones Kulübü birinci, Nearbirds Kulübü ikinci, Chinese Taipei Gliding Kulübü de üçüncü sırada organizasyonu tamamladı.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen kupa töreninde konuşan Aksaray Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, dünyanın dört bir yanından gelen sporcuların gökyüzünü ve gönülleri renklendirdiğini söyledi.

Dünya Kupası'nın başarıyla sona erdiğini vurgulayan Canpolat, "Bizler sizleri ağırlamanın gururunu yaşadık. Aksaray olarak birçok spor dalının merkezi noktasındayız. Bu tarz büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Organizasyonda dereceye giren sporcuları tebrik ediyorum." diye konuştu.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Asbaşkanı Abdullah Kahraman ise yüksek başarılar elde edilerek rekorların kırıldığı bir yarışmanın tamamlandığını ve Aksaray'ın organizasyona güzel bir şekilde ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Tören, protokol üyelerinin dereceye giren pilotlara kupa ve madalyalarını vermesinin ardından sona erdi.