Yamaç Paraşütü Dünya Şampiyonası 2024 Çameli'nde coşkuyla tamamlandı

Denizli Valiliği, Çameli Kaymakamlığı, Çameli Belediyesi ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) iş birliği ile düzenlenen 2024 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası, Çameli semalarında 7 gün boyunca yaşattığı görsel bir şölenin ardında sonra erdi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışlarda dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Ödül törenine Denizli Vali Ömer Faruk Coşkun, Çameli Kaymakamı Talha Tunahan Yıldırım, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Paragliding World Cup Başkanı Goran Dimiskovski, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Atilla Acarer, İlçe Emniyet Amiri Bilal Cingör, ilçe protokolü, meclis üyeleri ve yarışmacılar katıldı.

3 Ağustos Cumartesi günü start alan şampiyona, bir haftalık görkemli bir mücadelenin ardından dün sonra sona erdi. 30 ülkeden 115 sporcunun katılımıyla gerçekleşen etkinlik, Çameli semalarını renklendirerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Yarışmacılar, Çameli Yaylacık Yamaç Paraşütü Pisti'nden başlayan serüvenleri boyunca izleyicilere adeta bir görsel şölen sundu ve ilçemizde bulunan Çameli Yaylacık Paraşüt Pisti her biri profesyonel sporcularımız tarafından tam not aldı.

Ödül töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ödül töreninde yaptığı konuşmada; "İlçemiz, bundan böyle Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ve çeşitli ülkelerden sporcuların katılımıyla bu etkinlik daha da zenginleşecek" dedi.

Paragliding World Cup Başkanı Goran Dimiskovski ise Çameli'nde böyle bir şampiyona düzenlemekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Uçuş pisti ve ilçenin güzellikleriyle dolu dolu bir hafta geçirdik, emeği geçen herkese teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Yarışma sonuçlarına göre Genel Klasmanda birinci Martin Jovanoski, ikinci Violeta Jimenez, üçüncü Nicholas Greece oldu. Kadınlar Klasmanında birinciliği Violeta Jimenez, ikinciliği Katalin Juhasz, üçüncülüğü ise Silvia Buzzi Ferraris elde etti. Takımlar sıralamasında ise birinci Flymaster, ikinci Ozone, üçüncü Flow Paragliders oldu.

Dereceye giren takım ve sporculara ödülleri Vali Ömer Faruk Coşkun, İlçe Kaymakamı Talha Tunahan Yıldırım, Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve İl Müdürü Ömer İlman tarafından takdim edildi.