Yanal, Azubuike’yi istedi

Geçen sezon Çaykur Rizespor’da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Mısır ekibi Pyramids’te olan 22 yaşındami oyuncu için önce menajeriyle bir ön görüşme yapıldı. Azubuike’nin Fenerbahçe formasını giymeye sıcak baktığı ancak son sözün 2022’ye kadar sözleşmesini devam ettiği kulübünde olduğu belirtildi. Sarı-Lacivertliler’in önümüzdeki günlerde Pyramids kulübü yöneticileriyle bir araya geleceği öğrenildi. Fener genç futbolcuyu kiralamak istiyor. Orta saha ve ön libero mevkilerinde oynayabilen Azubuike bu sezon 20 maçta görev yaparken 1 gol, 1 asist kaydetti.