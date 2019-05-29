28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0158
  • 6,7006
  • 247.564
  • 87.186
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Yanal, Azubuike’yi istedi

FENERBAHÇE Yönetimi, Teknik Direktör Ersun Yanal’ın transfer edilmesini istediği Okechukwu Azubuike’yi almak için harekete geçti.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Geçen sezon Çaykur Rizespor’da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Mısır ekibi Pyramids’te olan 22 yaşındami oyuncu için önce menajeriyle bir ön görüşme yapıldı. Azubuike’nin Fenerbahçe formasını giymeye sıcak baktığı ancak son sözün 2022’ye kadar sözleşmesini devam ettiği kulübünde olduğu belirtildi. Sarı-Lacivertliler’in önümüzdeki günlerde Pyramids kulübü yöneticileriyle bir araya geleceği öğrenildi. Fener genç futbolcuyu kiralamak istiyor. Orta saha ve ön libero mevkilerinde oynayabilen Azubuike bu sezon 20 maçta görev yaparken 1 gol, 1 asist kaydetti.

Irak´ın kuzeyine ´Pençe´ harekatı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan Fatih Sultan Mehmet ile ilgili Twitter paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan Fatih Sultan Mehmet ile ilgili Twitter paylaşımı

Trump'tan Mueller'ın istifasına ilk tepki: Dosya kapanmıştır, teşekkürler

Trump'tan Mueller'ın istifasına ilk tepki: Dosya kapanmıştır, teşekkürler

BM'den flaş İdlib açıklaması

BM'den flaş İdlib açıklaması

Binali Yıldırım Fatih'te vatandaşlarla buluştu

Binali Yıldırım Fatih'te vatandaşlarla buluştu

Nefes kesen o anlar

Nefes kesen o anlar

Huawei, ABD'ye dava açtı

Huawei, ABD'ye dava açtı

Trump kurtuldu! Dosya kapandı

Trump kurtuldu! Dosya kapandı

Yapay zeka destekli geri dönüşüm cihazı geliştirdiler

Yapay zeka destekli geri dönüşüm cihazı geliştirdiler
 

POPÜLER HABERLER

Kendisini uyaran kebapçıya midibüsüyle dehşeti yaşattı

Kendisini uyaran kebapçıya midibüsüyle dehşeti yaşattı

Merak edip tırmandığı kale surlarında mahsur kaldı

Merak edip tırmandığı kale surlarında mahsur kaldı

Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?

Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?

Bu adaya insanlar giremiyor

Bu adaya insanlar giremiyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA