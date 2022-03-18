Yanal döneminde alınmıştı! Değerini 10'a katladı! Dev kulüp talip oldu

Takvim 18 Mart 2022 Cuma 11:34 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 11:34

Fenerbahçe'de dönemin teknik direktörü Ersun Yanal'ın özel isteğiyle Ankaragücü'nden 1,5 milyon euro karşılığında transfer edilen Altay Bayındır, gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinde peşinde koşturuyordu. Başarılı kaleciyi isteyen ekiplerin başında gelen Ajax, transferle ilgili Fenerbahçe'ye resmi yazı gönderdi ve Altay Bayındır'la ilgilendiklerini belirtti. Sarı-Lacivertlilerin 23 yaşındaki kaleci için pazarlık masasına 15 milyon euro gibi bir rakamla oturacağı belirtilirken Ersun Yanal'ın transferde neden bu kadar ısrar ettiği bir kez daha ispatlanmış oldu.

ALTAY BAYINDIR İÇİN İLK RESMİ ADIM



Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır bir süredir Hollanda devi Ajax'ın takibi altındaydı. Hollanda basınında Ajax'ın Altay ile ilgilendiği yönünde çıkan haberlerin ardından ilk resmi adımın geldiği öğrenildi.

AJAX'TAN FENERBAHÇE'YE İLGİ MEKTUBU



Ajax kulübünün Fenerbahçe'ye bir yazı göndererek Altay Bayındır ile ilgilendiğini resmen ilettiği bildirildi. Bu ilgi mektubunun resmi bir teklif olmasa da "Resmi teklif yapabilirim" anlamına geldiği ifade edildi.

FENERBAHÇE 15 MİLYON EURO İSTİYOR

Ajax'ın resmi teklifini iletmesi durumunda ise Sarı-Lacivertli kulübün 15 milyon euro civarında bonservis bedeli talep edeceği de ifade ediliyor.

ALTAY BAYINDIR İLE YENİ SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Bu arada Altay'ın Fenerbahçe ile yeni sözleşme için de görüşmelerini sürdürdüğü de gelen haberler arasında. Sarı-lacivertli kurmaylar 2023 yılında sözleşmesi sona erecek olan milli file bekçisi ile sözleşme uzatma kararı almıştı.