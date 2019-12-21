Yanal ilk zaferin peşinde

Star Spor 21.12.2019 00:33 - Güncelleme: 21.12.2019 00:33

SÜPER Lig’in 16. haftasında Beşiktaş’ı ağırlayacak olan Fener’de Ersun Yanal hesap peşinde. Kanarya’nın hocası, kariyerinde daha önce ezeli rakibine karşı 35 maça çıktı. Yanal’ın çalıştırdığı takımlar bu müsabakalarda sadece 5 kez galibiyet sevinci yaşarken, 10 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı. Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe’nin başında Beşiktaş’a karşı 5 maça çıktı. Bunlarda 4 beraberlik ve 1 yenilgi alan Yanal, Siyah-Beyazlılar’a karşı galibiyet elde edemedi. Yanal yarın buna bir son vermek istiyor.