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Spor

Yanal ilk zaferin peşinde

Fenerbahçe’nin patronu, bugüne kadar çıktığı 35 maçta Beşiktaş’a karşı sadece 5 galibiyet aldı. Fener’in başında Kartal’a karşı hiç galip gelemeyen Yanal yarınki derbide 3 puan istiyor.

Star Spor21.12.2019  00:33 - Güncelleme: 21.12.2019  00:33

SÜPER Lig’in 16. haftasında Beşiktaş’ı ağırlayacak olan Fener’de Ersun Yanal hesap peşinde. Kanarya’nın hocası, kariyerinde daha önce ezeli rakibine karşı 35 maça çıktı. Yanal’ın çalıştırdığı takımlar bu müsabakalarda sadece 5 kez galibiyet sevinci yaşarken, 10 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı. Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe’nin başında Beşiktaş’a karşı 5 maça çıktı. Bunlarda 4 beraberlik ve 1 yenilgi alan Yanal, Siyah-Beyazlılar’a karşı galibiyet elde edemedi. Yanal yarın buna bir son vermek istiyor.

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