Yanal, Sırp sol kanat Kolarov’u işaret etti
KANARYA’DA teknik direktör Ersun Yanal’ın Roma’da forma giyen Aleksandar Kolarov için “O kendisini ispatlamış bir oyuncu kendi alanında en iyilerden biri” demesi üzerine Sarı-Lacivertli kurmaylar bu oyuncuyla ilgili girişimleri hızlandırdı.
- Star Spor
Sol bek, sol kanat ve stoperde oynayabilen Kolarov için 6 milyon euro isteyen İtalyan kulübü 4-4.5 milyon euroya iknaya çalışılacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.