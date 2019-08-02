Yanal, Sırp sol kanat Kolarov’u işaret etti KANARYA’DA teknik direktör Ersun Yanal’ın Roma’da forma giyen Aleksandar Kolarov için “O kendisini ispatlamış bir oyuncu kendi alanında en iyilerden biri” demesi üzerine Sarı-Lacivertli kurmaylar bu oyuncuyla ilgili girişimleri hızlandırdı.