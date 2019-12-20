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Spor

Yanal ve Avcı 10. kez karşı karşıya

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü oynanacak derbi maçla kariyerlerinde birbirlerine 10. kez rakip olacak.

20.12.2019  15:06 - Güncelleme: 20.12.2019  15:06
Fenerbahçe ile Beşiktaş teknik direktörleri arasındaki rekabette, Ersun Yanal'ın Abdullah Avcı'ya karşı galibiyet sayısında 2 farkla üstünlüğü bulunuyor.
 
Ersun Yanal, Trabzonspor ve Fenerbahçe'yle Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Medipol Başakşehir'e karşı rakip oldu.
 
Söz konusu maçlarda Yanal'ın ekipleri 4 galibiyet elde etti. Abdullah Avcı ise Yanal'a karşı saha kenarında 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. Tecrübeli iki teknik adamın başında bulunduğu takımlar 3 maçta da berabere kaldı.
 
İki teknik adam, 12 yıl önce başlayan saha kenarındaki rekabette, 10. randevuya pazar günü Kadıköy'de çıkacak.
 
Ersun Yanal'ın derbi karnesi zayıf
 
Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 8 derbide sadece 1 galibiyet alabildi
 
Yanal yönetiminde Fenerbahçe, Galatasaray'la 5 , Beşiktaş'la ise 3 maça çıktı. Derbilerde tek galibiyetini Galatasaray karşısında alan Yanal, sarı-kırmızılılara karşı 2 yenilgi ve 1 de beraberlik yaşadı.
 
Ersun Yanal, Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin başında çıktığı 3 derbide de puanları paylaştı. Yanal'la Fenerbahçe, 2013-2014 sezonunda Beşiktaş'la Kadıköy'de 3-3, deplasmanda ise 1-1 berabere kalmıştı. Sarı-lacivertliler, geçen sezon ise Ersun Yanal yönetiminde Beşiktaş'la Vodafone Park'ta ilk yarısını 3-0 geride kapattığı maçta 3-3 berabere kalarak önemli bir geri dönüşe imza atmıştı.
 
Abdullah Avcı'nın tek derbisi var
 
Abdullah Avcı, kariyerinde sadece bir derbi maça çıktı.
 
Bu sezon geldiği Beşiktaş'la ilk derbi sınavını Galatasaray'a karşı veren Avcı, bu maçtan da mutlu sonla ayrıldı. Beşiktaş, Galatasaray'ı Umut Nayir'in tek golüyle 1-0 yenerek Avcı'nın derbi karnesini iyi başlattı.
 
Avcı, siyah-beyazlıların başında ilk Fenerbahçe derbisini Kadıköy'de verecek.
 
Avcı'nın Kadıköy karnesi parlak değil
 
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı 11 maçta sadece 1 kez galip gelebildi.
 
Medipol Başakşehir'in başında Kadıköy'de 10 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası sınavı veren Avcı, bu karşılaşmaların 7'sini kaybetti, 3 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.
 
Çalıştırdığı Medipol Başakşehir'le Kadıköy'de çıktığı ilk 8 maçın 7'sini kaybeden Avcı, son 3 karşılaşmada ise rakibine kaybetmeyerek 1 galibiyet, 2 beraberlik almayı başardı.
 
Abdullah Avcı, Kadıköy'deki tek galibiyetini Medipol Başakşehir'le 9 Eylül 2017'de 3-2'lik skorla elde etti.

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