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Yanal’dan 5 isime tam not

Fener’in hocası Tarsus İY maçında oynattığı isimlerden Tolgay, Sadık, İsla, Tolga ve Deniz’in performansından memnun kalırken, ilk 11 alternatifi olarak listesine ekledi.

  • Star Spor
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ZİRAAT Türkiye Kupası’nda oynanan Tarsus İdmanyurdu karşılaşmasında Fenerbahçe tamamen yedeklerden kurulu bir 11 ile mücadele etti. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın sahada ter döken isimlerden bazılarının performansından memnun kaldığı ve bu isimleri 11 alternatifi içerisine aldığı öğrenildi.

Yanal’ın öncelikle bir gol atıp bir asist yapan Deniz Türüç’ün performansını çok beğendiği ve bundan sonraki dönemde genelde kadroda eksiklikler olduğunda oynatığı 26 yaşındaki oyuncusunu 11’e monte etmeyi düşündüğü kaydedildi. Isla’yı da çok beğenen Yanal, onu da 11 için bir adım öne çekti. Bu isimler dışında Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci ve Sadık Çiftpınar da geçer not aldı. Özellikle stoper için alternatif arayan Ersun Hoca’nın Sadık ile yakından ilgilendiği ve önümüzdeki dönemde bu oyuncuya daha fazla şans verebileceği ifade edildi. Diğer yedek

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