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Yanal'dan Belözoğlu'na: 'Kararı sen ver'

A Milli Takım'da kaburgasından sakatlanan 39'luk maestroyu Denizlispor kafilesine dahil edecek olan tecrübeli çalıştırıcı, karşılaşmada oynayıp oynamama kararını ise kendisine bıraktı.

  • Sabah
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Fenerbahçe'de dün gelen iki güzel haber yüzleri güldürdü. Milli Takım'da kaburgasından sakatlanan Emre Belözoğlu ile pazartesiden bu yana kasığındaki ağrı nedeniyle çalışmalara katılamayan Max Kruse dünkü antrenmanda yer aldı.
 
İki oyuncunun da yarın oynanacak olan Yukatel Denizlispor maçının kafilesine dahil edileceği öğrenildi. Özellikle kaburgasında kırık değil çatlak olduğu ortaya çıkan Emre'nin idmanda yer alması büyük sürpriz yarattı.
 
Ağrısı olmayan tecrübeli oyuncuyla özel bir görüşme yapan teknik direktör Ersun Yanal'ın Denizlispor maçı için, "Vücudunu iyi tanıyorsun. Oynayıp oynamama kararını sen vereceksin" dediği öğrenildi.
 
KRUSE HAZIR KITA
 
ALMAN oyuncu Kruse'nin ise tamamen iyileştiği ve Ersun Yanal'ın görev vermesi halinde Denizlispor karşısında sahada olacağı kaydedildi. Bu arada grip olan kaleci Harun Tekin de hastalığını atlatarak çalışmalara başladı.
 
Emre Belözoğlu'nun beklenenden çok daha önce çalışmalara başlaması Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın yüzünü güldürdü. İkili idmanda neşeli görüntüler sergiledi.

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