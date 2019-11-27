Yanal’dan defansif dönüş

Yanal’ın bu tercihi oyuncu değişikliklerinde kendisini iyice belli etti. Ersun Hoca ilk 7 haftada 21 oyuncu değişikliği yaparken, bunların 13’ünü hücum oyuncularını sahaya sürerek kullandı. Ancak son 5 haftada Kanarya’nın teknik patronu farklı bir yol izledi. Yanal bu dönemde 15 oyuncu değişikliği yaptı. Sahaya sadece 4 hücum ağırlıklı oyuncu sürerken, diğer 11 değişiklik tercihi defansif yönde ya da orta alana yönelik hamleler oldu. Yanal’ın son dönemde ofansif yönü güçlü bir isim olan Rodriguez’e az şans vermesi de dikkatlerden kaçmadı.