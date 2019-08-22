Yanal'dan Ferdi Kadıoğlu sürprizi
Yeni sezona farklı Gazişehir galibiyetiyle giren Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.
STAR
Gazişehir maçında sakatlanan Moses’ın en az 1 ay sahalardan uzak kalacak olmasıyla şok yaşayan Fener’de Tolgay Arslan’ın takımla çalışmalara başlaması sevinç yarattı. Bu arada Teknik Direktör Yanal’ın Gazişehir maçında sonradan girip 5. golü atan Ferdi Kadıoğlu’na Başakşehir’e karşı ilk 11’de yer verebileceği kaydedildi.
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