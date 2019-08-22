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Gazişehir maçında sakatlanan Moses’ın en az 1 ay sahalardan uzak kalacak olmasıyla şok yaşayan Fener’de Tolgay Arslan’ın takımla çalışmalara başlaması sevinç yarattı. Bu arada Teknik Direktör Yanal’ın Gazişehir maçında sonradan girip 5. golü atan Ferdi Kadıoğlu’na Başakşehir’e karşı ilk 11’de yer verebileceği kaydedildi.