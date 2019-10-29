Yanal’dan kupaya özel 11

Süper Lig’de Konyaspor engelini 5-1’lik skorla geçen Fenerbahçe, bir günlük iznin ardından Tarsus İdman Yurdu ile yarın oynayacağı Türkiye Kupası maçının hazırlıklarına start verdi. Konya galibiyetisi sonrası kupa maçını işaret ederek kadroda bulunan her oyuncuya ihtiyacı olduğunu belirten Teknik Direktör Ersun Yanal’ın yarın akşamki müsabakada çok özel bir 11 sahaya süreceği öğrenildi. Emre Belözoğlu, Muriç, Rodrigues, Gustavo, Ozan, Zanka, Hasan Ali, Isla gibi oyuncularını dinlendirecek olan Yanal’ın stoperde Rami ile Sadık’a, sağ bekte Murat Sağlam’a, orta sahada Jailson ve Tolgay’a, kanatlarda Alper ve Deniz’e, forvet arkasında Zajc’a, forvette de Mevlüt’e şans tanıması bekleniyor. As futbolcuların bazıları ise kulübede oturacak. Sakatlığı süren Kruse ile kaleci Harun Tekin’ ise Tarsus’a götürülmeyecek. Bu arada Hollanda basınına konuşan Ferdi Kadıoğlu, kendisine forma şansı vermeyen Ersun Yanal’a sitemde bulunup, “Sezona, aldığım fırsatı iyi değerlendirerek başladım. Bir gol pası da verdim. Ancak sonra kulübede kaldım. Teknik direktörün tercihi. Bazen bazı kararları anlamıyorsunuz. Neden diğer oyuncuları seçtiğini anlamıyorsunuz” ifadesini kullandı.