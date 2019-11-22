Yanal’dan Malatya uyarısı
Fener’in hocası takımıyla yaptığı toplantıda, “Deplasmanda çok kritik bir maça çıkacağız. Üç puan almamız şampiyonluk yolunda hedefe doğru ilerlememiz için çok önemli” diye konuştu.
- Star Spor
SÜPER Lig’de çıktığı son deplasman maçında Kayserispor’a mağlup olan Fenerbahçe, Pazar günü oynayacağı Yeni Malatyaspor karşılaşmasına sıkı hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler’in hocası Ersun Yanal, takımıyla yaptığı toplantıda deplasmanda karşılaşacakları rakipleri konusunda oyuncularını uyarıp, “Çok kritik bir müsabakaya çıkacağız. Üç puan almamız şampiyonluk yolunda hedefe doğru ilerlememiz açısından büyük önem taşıyor. Herkesin yüzde yüzünü ortaya koymasını bekliyorum” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Fener’de Malatya maçı öncesi Vedat Muriç ve Max Kruse’nin sakatlıkları devam ediyor. Isla da cezalı. Yanal’ın Isla’nın yerine Dirar’ı, Muriç’in yerine Mevlüt Erdinç’i oynatacağı, 10 numara pozisyonunda ise kaptan Emre ya da Ozan’a yer vermesi bekleniyor.
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