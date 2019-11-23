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Yanal'dan Rodrigues'e: 'En büyük kozum sensin'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Garry Rodrigues ile mini bir zirve gerçekleştirdi.

  • Sabah
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Cuma günü gerçekleştirilen idmanda Garry Rodrigues'le özel görüştü.
 
Oyuncusuna uyarılarda bulunan Yanal'ın, "Malatya'da Vedat ve Kruse yok, hücumda sana çok iş düşecek. Hücumda en büyük kozum sensin. Gol vuruşlarında çok daha dikkatli olmalısın" dediği öğrenildi.
 
Bu sezon ligde 9 maçta forma giyen Garry Rodrigues, takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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