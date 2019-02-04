Yanal'dan yeni Fener

SÜPER Lig’in ikinci yarısında çıktığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak çıkışa geçen Fenerbahçe, cuma günü deplasmanda oynayacağı Kayseri maçına yep yeni bir kadro ile çıkacak. Ara transferde 5 futbolcuyu renklerine bağlayan Sarı-Lacivertliler’de Teknik Direktör Ersun Yanal’ın Kayseri’de sahaya süreceği ilk 11 büyük oranda şekillendi.

MOSES SOLDA, AYEW KESİK

Ersun Yanal, ara transferin son gününde alınan Moses ve Tolgay Arslan’ı Göztepe önünde yedek soyundurup ikinci yarıda şans vermişti. Serdar Aziz ise kulübede beklemişti. 57 yaşındaki teknik adam, cuma günü Kayseri’de Moses ve Tolgay’ın yanı sıra Serdar’ı da ilk 11’de sahaya sürecek. Empoli’den alınan Miha Zajc ise büyük ihtimalle yedek soyunacak.

TOPAL’IN PARTNERİ TOLGAY

Sağ kanatta Isla-Dirar ikilisini bozmayı düşünmeyen Yanal, Moses’a sol kanatta, Serdar’a yeni transfer Sakıp Çiftpınar’ın sakatlığında stoperde cezası biten Skretl’in yanında görev verecek. Tolgay’ın orta sahanın göbeğinde Mehmet Topal’la birlikte yer alması bekleniyor. Cezası biten Hasan Ali de sol bekte oynarken, Mehmet Ekici 10 numarada olacak.