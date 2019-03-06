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Yanal'ın silahı Moses

Forvetler, Slimani, Soldado ve Frey’den beklediği verimi alamayan, Ayew planları da tutmayan Kanarya’nın teknik patronu Başakşehir sınavında Nijeryalı kanat oyuncusunu santrfor olarak kullanacak.

  • StarSpor
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KANARYA’DA yeni santrfor, Victor Moses olacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Sarı-Lacivertli takımın kadrosunda yer alan santrforlardan Roberto Soldado, İslam Slimani ve Michael Frey’den bir türlü beklediği katkıyı alamayınca, başka alternatiflere yöneldi. Bu isimlerden Slimani ve Frey’i tamamen silen Ersun Hoca, Soldado’yu oynatmaya devam etse de deplasmandaki Zenik sınavında Ayew’i bu bölgede kullanmış ancak ondan da beklediği katkıyı ve golleri bulamamıştı.

ANTRENMANDA BAŞARILI OLDU

Yanal’ın bu hafta lider Başakşehir ile oynanacak karşılaşmada farklı bir oyuncuyu santrfor oynatmayı düşündüğü ve Moses’ta karar kıldığı öğrenildi. Nijeryalı futbolcuyu idmanlarda yapılan çift kalelerde santrfor olarak kullanan Kanarya’nın teknik patronunun Moses’ın performansından memnun kaldığı öğrenildi. 28 yaşındaki futbolcu ile idmanda bir görüşme yapan Yanal, beklentilerini anlattı. Ersun Hoca son anda karar değiştirmezse, Moses’ı santrfor olarak sahaya sürecek.

Başkan Erdoğan 6 Mart Çarşamba 21.00´de, 24 ve 360 ortak yayınında

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