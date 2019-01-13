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Yanal’ın yeni jokeri Jailson

Galatasaray derbisinde Belhanda’ya tokat attığı için aldığı 8 maçlık cezayı tamamlayan Sambacı, Antalya kampının yıldızı oldu. Jailson, orta sahada Teknik Direktör Yanal’ın en önemli kozlarından biri olacak.

  • StarSpor
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SÜPER Lig’de tarihinin en kötü ilk yarısını geride bırakan Fenerbahçe, Antalya’da yaptığı kampla ikinci yarı öncesi umut verdi. Sarı-Lacivertliler’de cezalı, kadro dışı ve sakat oyuncuların dönmesi de takıma olumlu yansıyacak. Özellikle Galatasaray derbisinde Belhanda’ya tokat attığı için 8 maç ceza alan Jailson’un takıma katılması Teknik Direktör Ersun Yanal’ın elini rahatlatacak. Antalya kampının en iyi oyuncuları arasında yer alan Sambacı, ikinci yarıda Sarı-Lacivertliler’in orta sahadaki jokerlerinden biri olacak. Yanal’ın ihtiyaç olması durumunda Brezilyalı oyuncuyu sezonun ikinci yarısındaki bazı maçlarda forvet arkası kullanabileceği belirtiliyor. 

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