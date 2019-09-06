Yanal’ın yıldızı çok

Bu sezon Süper Lig’de ve Türkiye Kupası’nda mutlak şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe yaz transfer döneminde geçen sezon başarısız olan kadronun neredeyse tamamını değiştirdi. Yeni yapılan yıldız transferleriyle kadrodaki futbolcu sayısı 28’e ulaştı. Teknik direktör Ersun Yanal’ın derin kadro nedeniyle eli güçlendi ama işi zorlaştı.

DİRAR MECBUREN SOL BEK

İki ayrı kadro kurabilen Ersun Yanal iki kulvarda mücadele edileceği için rahatlıkla rotasyon yapabilecek. Ancak 6 futbolcu dışarıda kalacak. H.Ali gelene kadar Dirar sol bekte oynayacak. Yanal 11’ini bulana kadar; Altay - Isla, Zanka, Rami, Dirar - Emre, Gustavo - Moses, Kruse, Rodrigues - Muriç’ten oluşan takımı sahaya sürecek.

YABANCILARIN YERİ GARANTİ

Bu durumda Jailson, Deniz Türüç, Ozan Tufan, Zjach, Mevlüt gibi yıldızlar 11’in dışında kalıyor. Isla ve Rami form tutana kadar onların yerine Ozan Tufan ve Jailson forma giyecek. Kaleci Erten Ersu, Murat Sağlam,Serdar Aziz, Sadık, Tolga, Tolgay, Ferdi Kadıoğlu ve Alper’in ise forma giyme şansı çok azaldı. Okan Turp’un ise yok gibi.