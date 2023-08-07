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Spor

Yann Sommer, resmen Inter'de!

Serie A takımlarından Inter, Bayern Münih ekibinden 34 yaşındaki İsviçreli kaleci Yann Sommer'i transfer etti.

AA7 Ağustos 2023 Pazartesi 23:05 - Güncelleme:
Yann Sommer, resmen Inter'de!
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Almanya'nın Bayern Münih ekibinden 34 yaşındaki İsviçreli kaleci Yann Sommer'i transfer etti.

Inter'den transfer ile ilgili yapılan açıklamada, "Büyük forvet olmayı hayal eden çocuklar vardır. Bu arada diğerleri kalede oynamak için doğarlar ve bu kesinlikle Yann Sommer için geçerlidir." ifadeleri kullanıldı.

Transfer ücreti ve sözleşmenin süresi ise açıklanmadı.

İsviçreli milli kaleci Sommer, geçen sezon Bayern Münih formasıyla 36 maçta 45 gol yedi.

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