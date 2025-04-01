Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk için yarıştığı Süper Lig'de sezon sonunda kimin mutlu sona ulaşacağı merak konusu. Futbol veri sitesi Euro Club Index, yapay zeka desteği ile yeni bir tahminde bulundu. Uzun süredir şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen Galatasaray, Beşiktaş derbisini kaybetmesine rağmen iddiasını korudu. Aslan, şampiyonluk ihtimali oranında düşüş yaşasa da yine favori olarak gösterildi. Cim-Bom'un yüzde 90.6 olarak verilen şampiyonluk ihtimali, bu hafta yüzde 79.4 olarak güncellendi. Galatasaray'ın ikincilik ihtimaline ise yüzde 20.6 ihtimal verildi.

KANARYA 88 PUANLA BİTİRECEK

Fenerbahçe'nin geçen hafta yüzde 9.5 olarak verilen şampiyonluk ihtimali yüzde 20.6 olarak güncellendi. Kanarya'nın ikinci bitirmesine ise yüzde 79.4 ihtimal verildi. Euro Club Index'in tahminine göre şampiyonluk ihtimalini artıran Sarı-Lacivertliler, Pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek. Lider Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada kritik maça çıkacak olan Kanarya, kazanması halinde zirve ile arasındaki puan farkını 3'e indirecek. Bu durumda Süper Lig'in kalan bölümünde nefesler tutulacak. İkili averajda ise üstün olan taraf Sarı-Kırmızılılar.

İKİLİ AVERAJDA CİM-BOM ÜSTÜN

İki ekip arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabaka 3-1'lik Galatasaray galibiyetiyle sonuçlandı. İkinci müsabakada ise takımlar Rams Park'ta yenişemedi ve mücadele 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. Şüphesiz yarın Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak derbi karşılaşması da şampiyonluk yarışında her iki takımı da etkileyecek. Yapay zekaya göre ligi 3. bitirecek takım ise Beşiktaş. Siyah-Beyazlılar'ın, sezonu 3. bitirmesine yüzde 70, 4. bitirmesine 26.4, beşinci bitirmesine 3.1 ihtimal verildi. Trabzonspor'un ise 49 puanla 9. olacağı belirtildi.