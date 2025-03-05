Süper Lig'de bitime 11 hafta kala G.Saray ile F.Bahçe arasındaki puan farkı 4'e inerken şampiyonluk yarışı iyiden iyiye kızışmış durumda. Futbolseverler, şampiyonluk mücadelesinin nasıl şekilleneceğini merak ederken, yapay zeka destekli Euro Club Index'ten sürpriz bir tahmin geldi. Yapılan tahminde 91 puanla G.Saray şampiyon ilan edildi. F.Bahçe'nin puanı ise 90 olarak açıklandı. Sarı-Kırmızılılar'ın yüzde 77.2 olarak verilen şampiyonluk ihtimali, bu hafta yüzde 66.6'ya düşürüldü. Sarı-Lacivertliler'in geçen hafta yüzde 22.8 olarak verilen şampiyonluk ihtimali yüzde 33.3 olarak güncellendi.

İDDİA DA FAVORİ GÖSTERDİ

Yapay zeka Süper Lig'de küme düşecek takımları ise Adana Demir, Hatay, Bodrum ve Sivas olarak açıkladı. Sezon sonu 67 puan toplayacağı tahmin edilen Beşiktaş'ın sezonu üçüncü bitireceği ifade edildi. Kartal'ın sezonu üçüncü bitirmesine yüzde 77 ihtimal verildi. Öte yanda İddaa'nın açıkladığı şampiyonluk oranlarında G.Saray'a 1.20 verildi. F.Bahçe'ye ise verilen oran 2.95.