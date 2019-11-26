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‘Yaptık, yine yaparız’

Terim, “Tablo açık ve net ortada. Kazanmalıyız. Kazanamazsak, kaybetmeme durumu da yok. Oyuncularımdan Galatasaray reaksiyonu bekliyorum. Daha önce de anormal işler yaptık, yine yaparız” dedi.

  • Star Spor
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GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, Club Brugge’ü yenmek için sahaya çıkacaklarını söyledi. Aslan’ın hocası şöyle konuştu: “Maçın geldiği tarih, bulunduğumuz konum, sonuçlarda ortaya çıkacak tablo çok açık ve net. Galatasaray reaksiyonu bekliyorum. Avrupa Ligi için taraftarımız önünde kazanacağımızı düşünüyorum. Kazanamıyorsak kaybetmeme durumu da yok, çok net ve açık.”

KAPIYI OYUNCULARIM AÇSIN

 “Futbol hayatınızda bile çok az karşılaşacağınız bir durumla karşı karşıyayız. Eksiklikler nedeniyle 16+2 soyunuyoruz. B Listesi’ne ağırlık vereceğiz. Emincan, Kaan, Emir’i aldık. Belki bir tane daha alacağız.Durum ne olursa olsun pes etmeyeceğiz. Burada umduğumuzu bulamadık. Gol atamadık evet ama Club Brugge’e atılacak gol çok değerli olur. Buyursun oyuncularımız bu kapıyı açsınlar. Bu golle UEFA Avrupa Ligi yolu açılabilir.”

BEKLENTİLER ÇOK YÜKSEK

 “Olumsuzluklara rağmen galibiyet için sahada olacağız. Çıkmak için elimizden geleni fazlasıyla yaparız. Bunları gördük, çıktık mı? Çıktık! Daha da anormal işler yaptık mı? Yaptık! Yine yaparız, neden yapmayalım? İsimlerin çok iyi. 2-3 ay evvel isimlerle ilgili ben de aynı fikirdeydim ama ‘Umarım cisimler de iyi olur’ demiştim. Toplum olarak yanlış yapıyoruz. Beklentileri çok yükseğe çekerseniz, her küçük düşüş hayal kırıklığı olabilir.”

MUSLERA VAR, BABEL YOK

TERİM, sakat oyuncularla ilgili bilgi verirken, “Muslera sakatlığını atlattı. Büyük ihtimalle oynayacak. Babel milli maçtan dizi şiş döndü. Ben, Babel ile konuştum ve maça çıktı. Fedakarlık yaptı. Ancak şu an oynayamayacağını söyledi. İdmana da çıkmayacak” dedi. Belhanda konusunda da açıklamalar yapan Terim şunları söyledi: “Bazı seyircilerin yaptığı yanlışı, taraftarımız onarabilir. Belhanda’nın yaptığı yanlış, hem fikiriz. Ama çenesi kırılıp, 2-3 ay oynamaması gerektiği halde 15 günde sahalara dönen Belhanda’dan bahsediyoruz.”

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