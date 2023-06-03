Yarı finalde dev derbi: Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma 18:00'de başlayacak ve beIN Sports 5 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Kerem Baki, Mehmet Şahin, Ahmet Tatlıcı hakem üçlüsü yönetecek.

Üç galibiyet alan tarafın finale yükseleceği seride ikinci karşılaşma 5 Haziran Pazartesi günü 20.00'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Üçüncü mücadeleye ise 7 Haziran Çarşamba günü 20.00'da Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Gerekmesi halinde oynanacak dört ve beşinci maçların programı ise Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklanacak.

FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi normal sezonunu 24 galibiyet ve altı yenilgiyle ikinci sırada bitirdi.

Sarı-lacivertli ekip, Play-off çeyrek finalinde Tofaş'ı 2-0 ile geçti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki maçı 93-78 kazanan Fenerbahçe Beko, deplasmandan da 87-98 ile galip dönerek tur atladı.

Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları bulunan Metecan Birsen, Şehmus Hazer ve Carsen Edwards bu maçta forma giyemeyecek.

ANADOLU EFES'TE SON DURUM

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi normal sezonunu 22 galibiyet ve sekiz yenilgiyle üçüncü sırada noktaladı. Anadolu Efes, Play-off çeyrek finalinde Darüşşafaka Lassa'yı 2-0 ile geçti. İlk maçı 104-94 kazanan Efes, ikinci karşılaşmadan da 84-86 galip ayrılarak tur atladı.

TAKIM İSTATİSTİKLERİ (FENERBAHÇE BEKO – ANADOLU EFES):



Toplam sayı: 87.09 – 88.84

2 sayı: %57.04 - %58.42

3 sayı: %37.69 - %41.94

Serbest atış: %73.68 - %80.18

Ribaunt: 32.84 – 30.84

Asist: 19.72 – 19.72

Top çalma: 6.91 – 6.47

Top kaybı: 11.38 – 10.53

Blok: 1.66 – 3.13

İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes):

Sayı: Johnathan Motley 15.31 – Vasilije Micic 15.79

Ribaund: Johnathan Motley 5.76 – Ante Zizic 7.39

Asist: Nick Calathes 6.31 – Vasilije Micic 4.58

Top çalma: Nick Calathes 1.29 – Shane Larkin 1.38

GEÇMİŞ MAÇLAR

İki takım arasında şu ana kadar oynanan 149 maçtan 88'ini Anadolu Efes 61'ini ise Fenerbahçe Beko kazandı.

Fenerbahçe Beko, 2022-23 sezonu ilk yarısında 26 Aralık Pazartesi günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelede rakibini bir uzatma bölümünün ardından 93-90 yendi. Ligin ikinci yarısında 16 Mayıs Salı günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 96-91 kazandı.

İki takım bu sezon Turkish Airlines EuroLeague'de de iki kez karşılaştı. Fenerbahçe Beko, iki karşılaşmadan da 79-88 ve 103-86'lık skorlarla galip ayrıldı.

Sezon başında oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde ise gülen taraf 62-71 ile Anadolu Efes olmuştu.