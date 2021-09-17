Yarı finaldeyiz! Ampute Futbol Milli Takımı'ndan tarihi zafer

DHA 17 Eylül 2021 Cuma 17:31 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 17:31

Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni 4-0 yenerek yarı finale yükseldi. Garbarnia Stadı'nda oynanan maçta ay-yıldızlılarımızın gollerini 5'inci dakikada Rahmi Özcan, 30'uncu dakikada Ömer Güleryüz, 46'ncı ve 48'inci dakikada Serkan Dereli attı.

Ampute Futbol Milli Takımı, yarı finalde yarın saat 18.30'da Cracovia Stadı'nda Rusya ile karşı karşıya gelecek.

Milliler, şampiyonada D Grubu'nda ilk maçında Gürcistan'ı 10-0, ikinci maçında da İtalya'yı 11-0 mağlup ederek grup birincisi olarak çeyrek finale kalmıştı.