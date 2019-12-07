‘Yarış 8 değil, 18 takımlı olsun’

CİM-BOM’UN Başkanı Mustafa Cengiz, spor kulüplerinin toplumun itici gücü olduğunu söyledi. Cengiz, “Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Sakarya, Göztepe, Konya toplumun itici güçleridir. Ekonomik zorluklardan, coğrafyanın bize getirdiği dertlerden halkımız, sıkılmıştır bunalmıştır. Bundan kurtulmanın tek yolu spordur. Ülke ekonomisine katkı bizi mutlu eder. Fener, Beşiktaş veya G.Saray kim katkı yaparsa ben mutlu olurum. Sizin rakipleriniz ne kadar güçlüyse siz o kadar güçlüsünüz. Biz bütün yarışın 8 değil, 18 takım arasında geçmesini dileriz” şeklinde konuştu.