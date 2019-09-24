Yarışa dört isim girecek

BEŞİKTAŞ’TA olağanüstü kongre heyecanı şimdiden başlarken, adaylık için de isimler ortaya çıktı. Kulislerde öncelikle eski yöneticilerden Ahmet Nur Çebi’nin ismi öne çıkıyor. Daha önce de adaylık baskısı yapılan Çebi, “Orman varken, ben aday olmam” demişti. Orman’ın görevi bırakmasıyla Çebi’nin adaylığı için de engel kalmamış olacak. Mevcut yönetimde ikinci başkanlık görevini üstlenen Serdal Adalı da Orman sonrası için başkanlık hesapları yapıyordu. Şimdi Adalı’nın olağanüstü kongrede yarışa girerek başkanlık için 2.5 yıl daha beklemeyeceği vurgulanıyor. Son kongrede Orman’ın karşısına rakip olarak çıkan ve 2882 oya karşılık bin 617 oyla seçimi kaybeden Hürser Tekinoktay’ın da yeniden düğmeye bastığı belirtiliyor. Adaylık için kolları sıvayan bir diğer ismin ise eski yöneticilerden olan ve Serdar Bilgili’ye karşı aday olup kaybeden Hasan Arat olduğu ifade ediliyor.