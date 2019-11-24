36 yaşındaki Kanadalı futbolcunun müthiş performansı, önceki yıllarda yaptığı “Yaş sadece bir sayı dostum” açıklamasını bir kez daha akıllara getirirken, Elneny ile ön liberoda yakaladığı uyum da dikkat çekiyor. Atiba, Konya deplasmanında 3 alanda Siyah-Beyazlılar’ın en iyi ismi oldu. Rakipleriyle girdiği 12 ikili mücadelenin 8’ini kazanan Kanadalı yıldız, aynı zamanda 4 kez top kaparak rakip atakalarını sonlandırdı. Atiba 5 kez de pas arası keserken, 2 kez çıktığı hava topu mücadelesinin de hepsini kazandı. Kartal, Atiba ile Elneny’nin ön liberoda birlikte görev yaptığı 5 maçın 4’ünü kazanıp, 1’inde berabere kalırken, ikili takımın savunma performansının artmasında da büyük katkı sağladı. İlk 6 haftada 12 gol yiyen Siyah-Beyazlılar, son 6 maçta kalesinde sadece 1 gol gördü. Beşiktaş, bu ikili ile maç başına 0.2 gol yeme ortalaması yakalarken, puan ortalamasını ise 2 katına çıkardı.