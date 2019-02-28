Yasa dışı bahis artık azalacak

11 Şubat'ta yapılan ikinci iddaa ihalesini kazanan Demirören Grubu ile ABD Las Vegas merkezli talih oyunları şirketi Scientific Games ortaklığında faaliyet gösteren Şans Girişim ortak Girişimi ile sözleşme imzalandı. 10 yıllık anlaşma yapılırken, iddaa’da daha önce alınan 1.4 oranındaki pay 0.2’ye indirildi. Şans Girişim, ik yıl için 17 milyar lira gelir taahhüt etti. Böylece firmanın kazancı da 34 milyon liraya denk geliyor. 1 Mart 2019’da yürürlüğe girecek yeni yasayla da devlet, yasa dışı bahislerle yapılacak mücadele nedeniyle de ikinci bir kazanç elde edecek. Yasa dışı bahis de azalacak.