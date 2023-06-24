Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nda 4. gün bitti

Türkiye Güreş Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamaya göre organizasyonun dördüncü gününde serbest stil ve kadınlar mücadeleleri gerçekleştirildi.

Serbest stilde 74, 79 ve 92 kilogramda sporcular mindere çıkarken, kadınlarda ise 57, 65 ve 72 kilogramda mücadeleler gerçekleşti.

Organizasyonun dördüncü gününde madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Serbest Stil



- 74 kilogram



1. Iakup Shikzhdzamalov (Romanya)

2. Mevlüt Özdemir (Türkiye)

3. Hossein Abbas Mohammad Aghaei (İran)

3. Rasul Shapiev (Kuzey Makedonya)

- 79 kilogram



1. Muhammet Akdeniz (Türkiye)

2. İsa Demir (Türkiye)

3. Orkhan Abasov (Azerbaycan)

3. Ashraf Ashirov (Azerbaycan)

- 92 kilogram



1. Mohammadmobin Gholamali Azimi (İran)

2. Atilla Kaan Aydın (Türkiye)

3. Yunus Emre Yıldız (Türkiye)

Kadınlar

- 57 kilogram



1. Elvira Kamaloğlu (Türkiye)

2. Bediha Gün (Türkiye)

3. Emma Tissina (Kazakistan)

- 65 kilogram



1. Kadriye Aksoy (Türkiye)

2. Irina Kazyulina (Kazakistan)

3. Nigar Mirzazada (Azerbaycan)

- 72 kilogram



1. Bukrenaz Sert (Türkiye)

2. Merve Pul (Türkiye)



