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Spor

Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nda 4. gün bitti

İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi'nde düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nda dördüncü gün mücadeleleri sona erdi.

AA24 Haziran 2023 Cumartesi 23:29 - Güncelleme:
Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nda 4. gün bitti
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Türkiye Güreş Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamaya göre organizasyonun dördüncü gününde serbest stil ve kadınlar mücadeleleri gerçekleştirildi.

Serbest stilde 74, 79 ve 92 kilogramda sporcular mindere çıkarken, kadınlarda ise 57, 65 ve 72 kilogramda mücadeleler gerçekleşti.

Organizasyonun dördüncü gününde madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Serbest Stil

- 74 kilogram

1. Iakup Shikzhdzamalov (Romanya)
2. Mevlüt Özdemir (Türkiye)
3. Hossein Abbas Mohammad Aghaei (İran)
3. Rasul Shapiev (Kuzey Makedonya)

- 79 kilogram

1. Muhammet Akdeniz (Türkiye)
2. İsa Demir (Türkiye)
3. Orkhan Abasov (Azerbaycan)
3. Ashraf Ashirov (Azerbaycan)

- 92 kilogram

1. Mohammadmobin Gholamali Azimi (İran)
2. Atilla Kaan Aydın (Türkiye)
3. Yunus Emre Yıldız (Türkiye)

Kadınlar

- 57 kilogram

1. Elvira Kamaloğlu (Türkiye)
2. Bediha Gün (Türkiye)
3. Emma Tissina (Kazakistan)

- 65 kilogram

1. Kadriye Aksoy (Türkiye)
2. Irina Kazyulina (Kazakistan)
3. Nigar Mirzazada (Azerbaycan)

- 72 kilogram

1. Bukrenaz Sert (Türkiye)
2. Merve Pul (Türkiye)

  • Yaşar Doğu
  • Vehbi Emre
  • Hamit Kaplan

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